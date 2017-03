Geen finale WBC voor honkballers na thriller

De Nederlandse honkballers zijn bij de World Baseball Classic opnieuw in de halve finales gestrand. De ploeg van bondscoach Hensley Meulens moest in een bijna 4,5 uur durende thriller buigen voor Puerto Rico.

De beslissing viel in de tiebreak, de elfde inning: 3-4. Vier jaar geleden hield de Dominicaanse Republiek het koninkrijksteam uit de finale van het belangrijkste landentoernooi ter wereld, waaraan ook de topspelers uit de Major League meedoen.

Het zat de mannen van Meulens niet bepaald mee in Los Angeles. Dat begon al een dag voor de wedstrijd, toen Didi Gregorius afhaakte vanwege schouderklachten. Gregorius moest zich meteen bij zijn club New York Yankees melden voor medisch onderzoek. Daardoor viel een belangrijk wapen uit de slagploeg van Oranje weg.

Wladimir Balentien, de man in vorm, zorgde voor een vliegende start. Balentien ramde de bal al in de eerste inning over de muur voor een homerun, met Xander Bogaerts op de honken (2-0). De voorsprong had nog groter kunnen zijn als Andrelton Simmons en Jurickson Profar wat scherper waren geweest. Simmons liet zich uittikken, terwijl Profar iets te uitbundig zijn honkslag vierde en daarbij vergat zijn voet op het eerste honk te zetten.

Zo waren er meer momenten die voor Oranje net de verkeerde kant opvielen. Kalian Sams, Balentien en Shawn Zarraga zagen ferme klappen allemaal net tegen de rand van de muur komen. Een paar centimeter hoger en dat hadden homeruns betekend. Daarnaast vielen een paar scheidsrechterlijke beslissingen, waarvoor videobeelden nodig waren om situaties te beoordelen, allemaal in het voordeel van Puerto Rico uit.

De startende Nederlandse pitcher Rick van den Hurk had het moeilijk met de agressieve slagmannen van Puerto Rico. Van den Hurk verdween na twee innings, waarin hij homeruns van Carlos Correa (met een man op de honken) en Thomas Javier Rivera om de oren had gekregen, van de heuvel. Jair Jurrjens, Shairon Martis en Tom Stuifbergen wisten de Puerto Ricanen daarna wel in bedwang te houden en tussendoor trok Balentien in de vijfde inning de stand gelijk.

Het bleef lang bij 3-3, ook omdat de Nederlandse 'closer' Kenley Jansen in de negende inning aan negen ballen genoeg had om een verlenging af te dwingen. In de tiebreak, met direct de eerste twee honken bezet, liet Oranje de kans liggen om weer op voorsprong te komen. Puerto Rico sloeg daarna wel toe en bereikte zo de finale.

