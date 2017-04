Genieten van de geniale gek Ronnie O'Sullivan

Ronnie O'Sullivan is niet de meest gelauwerde speler ooit. Hij heeft niet de meeste wereldtitels, prijzen of onderscheidingen. Ter illustratie: de 41-jarige Engelsman staat slechts twaalfde op de huidige wereldranglijst. Je zou O'Sullivan dus moeilijk de beste snookeraar aller tijden kunnen noemen. Maar hij is wel de meest getalenteerde speler ooit. Zo wordt hij ook altijd aangekondigd voor aanvang van een wedstrijd. 'And now ladies and gentlemen, the most naturally gifted player that ever picked up a cue.'



Ergens is deze gloedvolle aankondiging natuurlijk verholen kritiek op zijn mentaliteit. Als O'Sullivan namelijk zijn talent had gekoppeld aan een ijzeren mentaliteit, had hij niet vijf wereldtitels gehad, maar minstens tien. Dan was hij gewoon door de speaker aangekondigd als de allerbeste ooit. Ronnie heeft alleen niet altijd zin in snooker, zijn mentale kracht is zijn zwakke plek. Hij laat toernooitjes schieten, neemt sabbaticals en wordt soms tijdens wedstrijden vermorzeld door zelfkritiek. Maar op dagen dat O'Sullivan er zin in heeft, en reken maar dat dit tijdens het WK het geval is, druipt de klasse en genialiteit van zijn spel.