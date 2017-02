Geoliede vlaggendrager Rio wil ook naar Winterspelen

Schouten en Zielman winnen op natuuris in Zweden

12:46 Simon Schouten heeft vandaag de derde wedstrijd in de KPN Grandprix op zijn naam geschreven. De marathonschaatser reed in het Zweedse Lulea in het laatste stuk weg uit een kopgroep van vijf man. Frank Vreugdenhil bleef in de sprint om de tweede plaats Niels Mesu net voor.