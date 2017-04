Gerard de Rooy laat Dakar Rally schieten

Gerard de Rooy doet volgend jaar niet mee aan de Dakar Rally. De trucker uit Eindhoven geeft de voorkeur aan de Africa Eco Race, die eind december in Monaco begint en 16 januari eindigt in de Senegalese hoofdstad Dakar.

Namens het Iveco-team van De Rooy zal de Argentijn Federico Villagra starten in de Dakar Rally in Zuid-Amerika. Daarin eindigde De Rooy in januari als derde. In 2012 en 2016 had hij het klassement nog gewonnen.

Na de laatste Dakar Rally gaf De Rooy al te kennen de komende editie vermoedelijk niet mee te doen. De transportondernemer uit Son liet zich eerder deze maand op Omroep Brabant kritisch uit over de rally in Zuid-Amerika, die de laatste jaren wordt geplaagd door slecht weer. Ook dit jaar moesten door de zware regenval op het continent etappes worden ingekort of zelfs afgelast.

,,Ik heb meer rallyrijders uit Brabant gesproken die echt niet meer gaan, omdat ze er de buik van vol hebben. Die gaan kleinere rally's rijden in Marokko of zo. Dan rijd je meer kilometers dan wij in de afgelopen Dakar hebben gereden'', zei hij.

De Rooy zei toen ook weinig vertrouwen te hebben in Peru als toegevoegd land in de editie van 2018. ,, Een paar jaar geleden werd Peru er door natuurgeweld ook uitgehaald. Het klimaat zit niet mee.''