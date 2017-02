Goffin wordt eerste Belg in top-10

Het was de speaker in Ahoy die de Belg erop wees dat hij, ongeacht het resultaat van de finale tegen de Fransman Jo-Wilfried Tsonga, de top tien zal binnenkomen. ''Het is fantastisch! Zoals ik altijd zeg, het is maar een nummer, maar om in de top tien te staan moet je er het hele jaar door staan. Het is geweldig nieuws voor mij, maar het is pas voor maandag. Eerst nog de finale tegen Tsonga. Ik ga alles geven en dan zien we wel wat mijn nieuwe ATP-ranking is."