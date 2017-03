Goggia troeft Vonn nipt af op olympische piste

Goggia was een fractie (0,07 seconde) sneller dan de Amerikaanse Lindsey Vonn. Wereldkampioene Ilka Stuhec uit Slovenië werd derde. Goggia nadert daardoor in de wereldbekerstand Stuhec tot op 97 punten. Ze heeft daarom bij de wereldbekerfinale over twee weken in Aspen nog een theoretische kans op de kristallen bokaal die voorbehouden is aan de beste skiester per discipline.