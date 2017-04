Goud voor Van Dijke op EK judo

De Brabantse had twee maanden geleden al brons gepakt bij de prestigieuze Grand Slam van Parijs. Bij haar debuut op een EK voor senioren veroverde ze verrassend de titel. Van Dijke werd eerder al twee keer Europees kampioene bij de junioren en beloften. Ze debuteerde in 2015 al bij de senioren op een WK, maar strandde toen in Astana in de tweede ronde.



De categorie tot 70 kilogram is doorgaans het domein van Kim Polling, maar de drievoudig Europees kampioene ontbrak in Warschau vanwege een slepende elleboogblessure. Gévrise Émane was er ook niet bij. De Franse wereldkampioene, 34 jaar al, onttroonde Polling vorig jaar in Kazan als beste judoka van Europa in deze klasse.



Zonder die toppers greep Van Dijke haar kans. De Brabantse begon in de Poolse hoofdstad met een overwinning op de Oostenrijkse Michaela Polleres met ippon en besliste de kwartfinale tegen Szabina Gercsák uit Hongarije in de golden score met waza-ari. Van Dijke bereikte de eindstrijd door de Française Marie Eve Gahié al snel in een houdgreep te nemen en ippon te scoren.