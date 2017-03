'GP2 wordt omgedoopt tot Formule 2’

Oranje bereikt tweede ronde WBC door winst op Taiwan

14:30 Nederland heeft in Seoul ook de tweede wedstrijd in de eerste ronde van de World Baseball Classic winnend afgesloten. Door de 6-5 zege op Taiwan verzekert het team van bondscoach Hensley Meulens zich van een plek in de tweede ronde van het WK, die in Tokio wordt afgewerkt.