Grizzlies naar play-offs NBA na zege op Mavericks

San Antonio Spurs kwam tegen Oklahoma City Thunder op ruime achterstand, maar de ploeg uit Texas richtte zich op in het tweede deel van de wedstrijd en besliste het duel in de laatste minuut in zijn voordeel. Een dunk van LaMarcus Aldridge met nog twintig seconden op de klok zette de Spurs voor het eerst in de wedstrijd op voorsprong: 96-95.