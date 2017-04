Gunstige loting voor handbalsters voor EK-kwalificatie

De Nederlandse handbalsters moeten onder meer tegen Hongarije en Wit-Rusland spelen in de kwalificatie voor het EK van 2018. De derde tegenstander in de poule is de winnaar uit groep B van de eerste kwalificatiefase (Israël, Kosovo of Georgië).

Dat is het resultaat van de loting van vandaag in Parijs. International Lois Abbingh was een van de handbalsters die de loting verrichtten.

Bondscoach Helle Thomsen was tevreden met de loting. ,,Het had beter, maar ook zeker slechter gekund. Mijn gevoel zit er een beetje tussenin. Ik ben heel blij dat we de Russen niet treffen'', zei ze in een persbericht van het handbalverbond NHV.

Thomsen leidde Oranje op het vorige EK, eind 2016, naar het zilver. Door die prestatie is het vrouwenteam al verzekerd van deelname aan het WK van dit jaar in Duitsland. Voor het EK is het team niet rechtstreeks geplaatst. Wel zat Oranje bij de loting in pot 1, waardoor het grootmachten als Noorwegen, Denemarken en Roemenië ontloopt.

Van de drie landen die Oranje treft in de groepsfase, acht Thomsen Hongarije veruit het sterkst. ,,De Hongaarse competitie is heel sterk en de nationale ploeg goed. Tijdens het EK in Zweden waren er vijf of zes speelsters geblesseerd, maar als ze compleet zijn, weet ik dat we lastige wedstrijden tegemoet gaan. Van de andere landen in de poule moeten wij winnen.''