Haase eenvoudig door naar tweede ronde Monte Carlo

Haase zou het toernooi eigenlijk beginnen met een partij tegen de Argentijn Federico Delbonis, maar die trok zich kort voor de ontmoeting geblesseerd terug. Ook de Duitser Philipp Kohlschreiber meldde zich wegens een blessure af. Daardoor mochten Dzumhur en de Fransman Pierre-Hugues Herbert toch meedoen aan het hoofdtoernooi.



In de eerste set brak de dertigjarige Hagenaar Dzumhur direct en liep uit naar 3-0. Haase liet de Bosniër, de nummer 92 van de wereld, echter terugkomen tot 3-3 en wist zijn eigen service maar net te behouden. Een tweede break zorgde voor setwinst. In het tweede bedrijf had Haase weer het initiatief en pakte ook de winst. Vorig jaar in Monte Carlo was hij juist in de eerste ronde uitgeschakeld door Dzumhur.



Twee weken geleden stonden de twee tennissers ook al tegenover elkaar, in de Daviscupontmoeting tussen Nederland en Bosnië-Herzegovina. Haase bezorgde Oranje in zijn partij tegen Dzumhur het beslissende punt, waardoor het team van captain Paul Haarhuis in september met Tsjechië gaat strijden om een plek in de wereldgroep. De driedaagse confrontatie van begin april stond bol van de irritaties en woordenwisselingen. Zover kwam het in Monte Carlo niet, maar de Bosniër deed wel meermaals zijn beklag bij de umpire.



Haase neemt het in de volgende ronde op tegen de als zesde geplaatste Dominic Thiem. De Oostenrijker heeft een bye in de eerste ronde.