Haase in knotsgek duel langs nummer 416 van de wereld

Haase speelde een zeer lastige, maar ook veerkrachtige wedstrijd, die gekke wendingen kende. Zo werd het duel in het warme Miami een dik uur onderbroken door regenval en vlak voor de tiebreak van de tweede set werd de verlichting op de bijbaan (Court 10) te slecht, waardoor Haase en Ymer verhuisden naar Court 2. Ook dat leverde een vertraging op van een dik kwartier. Door de verhuizing hadden de twee tennissers op Court 2 plots de beschikking over Hawkeye.



Haase, de nummer 48 van de ATP-ranglijst, wisselde tussen de regenbuien en rukwinden door knappe punten af met vreemde missers. Ymer, die veel venijn legde in zijn slagen, maakte het de Nederlander met flinke klappen erg lastig. Vooral na de regenpauze, bij 3-2 in de tweede set, had Haase tijd nodig om weer in zijn ritme te komen. Maar waar Haase in het recente verleden een partij volledig uit zijn vingers liet glippen als het even tegenzat, bleef Haase nu steevast geloven in een overwinning. Hij benutte aan het slot van de tweede set zijn tweede matchpoint.