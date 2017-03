Haase terug in top-50 na halve finaleplek in Dubai

Haase maakte indruk in Dubai door onder meer Tomas Berdych uit te schakelen. In de halve finale was Fernando Verdasco te sterk voor de Hagenaar. De prestatie van Haase levert hem een winst van negentien plaatsen op de ATP-ranking op.



Haase stond in de zomer van 2014 voor het laatst in de top-50. Zijn beste ranking bereikte hij twee jaar daarvoor: 33ste. Dit jaar haalde hij eerder de kwartfinales in Auckland. In Sofia en Rotterdam drong hij door tot de tweede ronde.