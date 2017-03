Haase verrast Berdych in Dubai

Haase kon goed weerstand bieden aan de rake klappen van Berdych, die veel fouten maakte. Hij begon sterk aan de wedstrijd, maar werd in de eerste set bij 4-3 in het voordeel van Berdych gebroken. Die achterstand kon de Hagenaar niet meer goedmaken. In de tweede set bleef Haase bij de les en profiteerde hij van de vele fouten die zijn opponent maakte. Zo sloeg de mondiale nummer veertien de ballen meermaals buiten de lijnen. Ook in het laatste bedrijf bleef Haase Berdych onder druk zetten.



Het was alweer zeven jaar geleden dat Haase voor het laatst tegenover Berdych stond. Die ontmoeting in 2010 in de eerste ronde van de Australian Open werd gewonnen door de Tsjech.



In de volgende ronde treft Haase de winnaar van de partij tussen de Spanjaard Marcel Granollers en de Bosniër Damir Dzumhur.