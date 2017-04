Haase zet Nederland op 1-0 in Bosnië

Haase had het enige onderlinge treffen met de Bosniër, vorig jaar in de eerste ronde van de Australian Open, nog verloren. Maar sindsdien is er het nodige veranderd. Haase heeft de weg naar boven weer ingeslagen, terwijl Basic (nummer 170 van de wereld) bepaald niet in de beste vorm van zijn carrière steekt.



In de zeer matig gevulde Arena Zenica ging de eerste set van de openingspartij nog gelijk op. Een break van Haase op 4-3 werd door Basic meteen gerepareerd, maar die werd daarna opnieuw gebroken. Haase serveerde goed, schroefde zijn niveau verder op en brak Basic in de tweede set direct weer en op 5-2 nog eens.



In de derde set ontstonden uit het niets problemen voor de donderdag 30 jaar geworden Haase. Op 3-3 raakte hij gefrustreerd door een dubieuze beslissing van de scheidsrechter en verloor vervolgens zijn servicegame. Dat gebeurde op 5-5 nog een keer, na opnieuw verhitte discussies met de umpire en de vertegenwoordiger van de internationale tennisfederatie. Basic hield de voorsprong nu wel vast en trok de set naar zich toe.



De Bosniër maakte een vroege break van Haase in de vierde set nog onschadelijk, maar toen de Nederlandse kopman op 4-3 weer brak, was het gedaan met zijn verweer en zette Haase Nederland bij zijn vierde matchpoint op 1-0.



Nederland probeert in Bosnië een play-off-duel om een plaats in de wereldgroep af te dwingen. Thiemo de Bakker neemt het later vrijdag op tegen de kopman van de thuisploeg, Damir Dzumhur. De Hagenaar is door blessureleed weggezakt naar plaats 434 op de wereldranglijst en speelde sinds oktober vorig jaar geen wedstrijd.