Halve finales Fed Cup in evenwicht

Moment van stilte voor Scarponi bij ploeg­pre­sen­ta­tie Luik

19:15 Bij de ploegenpresentatie voor Luik-Bastenaken-Luik is vandaag een moment van stilte gehouden voor Michele Scarponi. De Italiaanse wielrenner overleed 's ochtends toen hij tijdens een training in de buurt van zijn woning in Filottrano werd aangereden door een busje.