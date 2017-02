Halve Nederlander Hirscher pakt ook WK-goud op slalom

Hirscher finishte in een eindtijd van 1.34,75. Op 0,68 seconde volgde Feller, op 0,93 seconde de Duitser Neureuther.



De enige Nederlandse skiër in de slalomfinale, de 24-jarige nationaal kampioen Steffan Winkelhorst, zette een zeer knappe 29ste plaats neer in de eerste run. Als 64ste starter finishte de Haaksbergenaar op 2,33 seconde van klassementsleider Hirscher. Die klassering betekende dat Winkelhorst in de tweede en beslissende heat al als tweede van start mocht.



Winkelhorst wist daar niet van te profiteren, want halverwege de race miste hij een poortje. Winkelhorst liep terug omhoog, ging langs het poortje en vervolgde zijn WK-finale. Hij kwam uiteindelijk in een eindtijd van 1.43,96 over de streep.



Een topdag dus voor Oostenrijk op de slotdag van het WK skiën in Zwitserland. Na de eerste run voerden drie Oostenrijkse skiërs het klassement aan: Hirscher, Marco Schwarz en Michael Matt. De laatste twee slaagden er niet in die positie te behouden tijdens de beslissende heat. Beiden werden ingehaald door hun landgenoot Manuel Feller, die in de eerste run nog de zevende tijd klokte.



Na zijn winnende eerste run (46,43) eindigde Hirscher in de tweede heat als derde in een tijd van 46,52.