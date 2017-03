Hartprobleem bij NBA-ster Aldridge

Kerber rekent af met vriendin Petkovic op Indian Wells

21:24 De Duitse tennissters Angelique Kerber en Andrea Petkovic zijn normaal gesproken vriendinnen, maar vandaag op het WTA-toernooi van Indian Wells even niet. Kerber bezorgde haar tennismaatje in de tweede ronde van het Amerikaanse hardcourttoernooi een pijnlijke nederlaag: 6-2 6-1. Binnen een uur was de ongelijke strijd beslecht.