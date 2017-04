Hekkensluiter Chisnall verrast tegen Taylor

Speelronde 12 van de Premier League brengt ons naar de SSE Arena in Belfast. Premier League, speelronde 12 (best of 12) Chisnall - Taylor 7-2 Van Gerwen - Van Barneveld 7-2 Wright - Wade 7-3 Taylor - Anderson 7-4 Chisnall - Lewis 7-3

Volgende week donderdag gaat de Premier League verder in Birmingham. Van Gerwen speelt dan tegen Chisnall en Lewis. ,,Ook daar heb ik nu al zin in. Ik wil het daar weer laten zien."



Van Barneveld speelt in Birmingham tegen Gary Anderson en moet nog vol aan de bak om zich voor de finales in de O2 arena te plaatsen.



De kraker tussen Phil Taylor en Gary Anderson, eerder op de avond, leverde een 7-4 zege op voor de 16-voudig wereldkampioen uit Engeland. Het duel kende een bizar scoreverloop. Anderson brak Taylor tweemaal en kwam op 0-4 voor. Daarna pakte hij geen leg meer.



Dave Chisnall won met 7-3 van Adrian Lewis en Peter Wright versloeg James Wade ook met 7-3. In de laatste partij van de avond won Dave Chisnall met 7-2 van Phil Taylor. Er zijn nog drie speelrondes te gaan in de Premier League. De beste vier darters plaatsen zich voor de finales op 18 mei in Londen.