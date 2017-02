Herlings in achterhoede bij MXGP-debuut

Motorcrosser Jeffrey Herlings is bij zijn debuut in de MXGP achttiende geworden van 21 rijders. De drievoudig wereldkampioen in de MX2-klasse begon sterk aan de eerste manche van de seizoensopening in Qatar en reed een tijd zesde, maar zakte vanaf halverwege de race terug.

Door: Marcel Luyckx

Voor 3 schamele WK-puntjes verbeet Jeffrey Herlings ruim 35 minuten de pijn van zijn gebroken rechterhand. In begin van de openingsmanche van het WK motorcross in Qatar leek debutant Herlings nog in staat aan te pikken bij de top vijf in de MXGP-klasse. Terwijl hij toch duidelijk teaminstructies had gekregen van KTM om het rustig aan te doen gezien zijn handblessure.

Halverwege de race op het Losail-circuit verloor Herlings iets van zijn strijdlust en direct een viertal plekken. Van plaats 6 zakte hij naar 10, naar 12. En toen hij daarna opeens de traagste ronde van het hele veld reed, leverde hij nog een aantal posities en kostbare WK-punten in.

De achttiende plaats was aan de finish, waar het inmiddels begonnen was te regenen, goed voor 3 punten. Dat leidde niet tot een euforische stemming in het Herlings-kamp, hoewel vooraf geredeneerd werd dat elk punt in deze toestand meegenomen is.

Gelatenheid typeerde de stemming na afloop van manche 1 nog het beste. Omgeven door acht begeleiders werd in het rennerskwartier de tactiek voor de tweede manche later op de avond uitgestippeld.

Een KTM-box verder was de stemming opperbest. Antonio Cairoli zette de wedstrijd naar zijn hand. De Italiaan wacht al jaren op zijn negende wereldtitel, maar was in jaren niet meer zo overtuigend als aan het begin van dit prille seizoen.