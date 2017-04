Herlings voor eerst naar podium in MXGP

De drievoudig wereldkampioen in de MX2 had in zes jaar in de MX2 nog nooit een manche verloren in Valkenswaard. Sinds zijn overstap dit jaar naar de MXGP had de crosser uit het fabrieksteam van KTM het podium nog niet gehaald. Vorige week was hij dichtbij met de vierde plek in de tweede manche. Voor eigen publiek liet hij vandaag zien met de top in de MXGP mee te kunnen.