Historisch turngoud voor België

Oranje op achterstand in Fed Cup

15:39 De Nederlandse tennisvrouwen hebben vandaag de eerste wedstrijd in de Fed Cupontmoeting met Slowakije verloren. Richèl Hogenkamp had op het gravel in Bratislava weinig in te brengen tegen Jana Cepelova. De nummer 136 van de wereld moest met 3-6 2-6 haar meerdere erkennen in de mondiale nummer 99.