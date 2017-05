Hockey-routiniers Jolie (31) en Hofman (30) stoppen er mee

Jolie en Hofman hopen te kunnen afsluiten met de landstitel. Ze gaan de komende weken met Bloemendaal, dat in de reguliere competitie als eerste eindigde, de play-offs in.

Verdediger Jolie (31) stopte in 2014 al als international van Oranje, middenvelder Hofman (30) deed dat vorig jaar na de Olympische Spelen van Rio de Janeiro. Ze zaten in de Nederlandse ploeg die in 2012 olympisch zilver pakte in Londen. Jolie en Hofman wonnen een jaar later met Bloemendaal de Euro Hockey League. Hofman maakte in de finale op het eigen sportpark 't Kopje tegen KHC Dragons beide doelpunten (2-0).