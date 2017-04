Hockeymannen- en vrouwen kennen tegenstanders Hockey World League

Oranje opent het toernooi in de Engelse hoofdstad op 15 juni tegen Pakistan en treft twee dagen later de Schotten. Op 19 juni is Canada de tegenstander en een dag later sluit de ploeg van bondscoach Max Caldas de poulefase af met een confrontatie met India, dat onder leiding staat van Roelant Oltmans.

De internationale hockeyfederatie FIH deelde gastland Engeland in groep A in bij olympisch kampioen Argentinië, Zuid-Korea, China en Maleisië. De landen die de groepsfase overleven, plaatsen zich voor de finaleronde van de HWL aan het einde van dit jaar in India. Tevens krijgen die landen een ticket voor het WK van volgend jaar, eveneens in India.



De Nederlandse hockeysters spelen de halvefinaleronde van de HWL in Brussel. Oranje neemt het in groep A op tegen Schotland (21 juni), Zuid-Korea (24 juni), China (25 juni) en Italië (27 juni). Poule B bestaat uit België, Spanje, Nieuw-Zeeland, Australië en Maleisië. De finaleronde is eind november in Nieuw-Zeeland, de vrouwen strijden volgend jaar in Engeland om de wereldtitel.