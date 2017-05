Hockeysters Den Bosch winnen eerste duel om landstitel

Snelste tijd ooit in Monaco voor Vettel, Verstappen zesde

15:56 Max Verstappen is in de tweede vrije training van de Grand Prix van Monaco als zesde geëindigd. Sebastiaan Vettel reed in zijn Ferrari de snelste ronde ooit in Monaco in 1.12.720. Lewis Hamilton (Mercedes) eindigde teleurstellend als achtste, twee plaatsen voor zijn ploeggenoot Valtteri Bottas.