Hogenkamp tegen Slowakije terug in selectie Fed Cup

Hogenkamp was er in februari niet bij in de verloren wedstrijd tegen Wit-Rusland in Minsk. Ze ondervond toen nog te veel hinder van een polsblessure. Inmiddels is de speelster weer fit. Ze bereikte afgelopen weekeinde de finale van het toernooi in het Franse Croissy-Beaubourg. Op de wereldranglijst is Hogenkamp na Kiki Bertens de hoogst geplaatste Nederlandse op de 141ste plaats.



Bertens, de nummer 21 van de wereld, is kopvrouw van Oranje, dat het op een indoor gravelbaan in Bratislava opneemt tegen Slowakije. Arantxa Rus en Michaëlla Krajicek completeren de ploeg.



Haarhuis verwacht een zware wedstrijd: ,,In 2015 wisten we thuis met 4-1 te winnen, maar nu is de wedstrijd in Slowakije en Dominika Cibulkova, de nummer vier van de wereldranglijst, doet mee. We hebben wederom een goed team en gaan voor de winst, want we willen graag in wereldgroep 1 blijven."