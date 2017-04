Hogenkamp verliest finale in Frankrijk

Hogenkamp maakte in Frankrijk haar rentree op de tennisbaan. De 24-jarige Doetinchemse kwam voor het laatst in actie tijdens het kwalificatietoernooi voor de Australian Open. Daarna was ze lange tijd afwezig door privé-omstandigheden.

Voor Aleksandrova, de nummer 93 van de wereld, was het de tiende zege op rij. Vorige maand schreef ze al het ITF-toernooi van Shenzhen in China op haar naam. Hogenkamp stond in oktober voor het laatst in de finale van een ITF-toernooi. Ze pakte toen de titel in Clermont-Ferrand.