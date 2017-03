Honkballers Israël verrassen met ruime zege op Taiwan

Israël heeft daardoor in de groep van Nederland goede papieren om door te gaan naar de tweede ronde van het prestigieuze toernooi.



Israël debuteert op de World Baseball Classic met een selectie vol Amerikaanse honkballers met een Joodse familieband. Tegen Taiwan namen ze al in de eerste inning een voorsprong van 4-0. De Israëliërs sloegen er flink op los en bouwden de voorsprong in het verloop van de wedstrijd in het overdekte Gocheok Sky Dome steeds verder uit.



Oranje speelt later vandaag tegen gastland Zuid-Korea. De ploeg van bondscoach Hensley Meulens treft morgen Taiwan en een dag later Israël. De nummers één en twee van de groep gaan door.