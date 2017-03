Honkballers revancheren zich met winst op Israël

De honkballers sluiten de tweede ronde in Tokio woensdag af tegen Cuba. Bij winst is een plek in de halve finales waarschijnlijk binnen. De Europees kampioen was de tweede ronde gisteren begonnen met een nederlaag tegen gastland Japan, al viel de beslissing pas in de elfde inning (6-8).



Daardoor moest de tweede wedstrijd in de overdekte Tokyo Dome tegen het nog ongeslagen Israël worden gewonnen om in de race te blijven. In de eerste groepsfase had de ploeg van Meulens verloren van de debutant op de WBC (2-4). De Israëlische selectie, bestaande uit Amerikaanse honkballers met Joodse familiebanden, had in de groep alles gewonnen en begon de tweede ronde gisteren met winst op Cuba (4-1).