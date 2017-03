Honkballers tegen Puerto Rico in halve finale World Baseball Classic

De Nederlandse honkballers nemen het in de nacht van maandag op dinsdag (Nederlandse tijd) op tegen Puerto Rico in de halve finale van de World Baseball Classic.

De Puerto Ricanen versloegen gisteren in San Diego het team van de Verenigde Staten met 6-5 en zijn daarmee al zeker van groepswinst. De Amerikanen en titelverdediger Dominicaanse Republiek maken vandaag in een onderling duel uit wie de vierde halvefinalist wordt. Dat team wordt de tegenstander van Japan, groepswinnaar in de tweede ronde in de poule met Oranje.

Puerto Rico is de verliezend finalist van de editie van 2013. De ploeg bleef ook in het vijfde duel ongeslagen. Woensdag had het al een einde gemaakt aan een reeks van elf overwinningen van Dominicaanse Republiek op de WBC. Vrijdag volgde een zege op de Verenigde Staten, dat het toernooi samen met de Puerto Ricanen in de favorietenrol was begonnen. ,,We hebben plezier, het gaat lekker'', zei derde honkman Carlos Correa. ,,We spelen goed, winnen alles, dit willen we doortrekken.''