IOC strikt Intel als nieuwe sponsor

De komst van Intel is goed nieuws voor het IOC. Vorige week nog beëindigde fastfoodketen McDonald's het sponsorcontract met de olympische bond vroegtijdig. Het concern was sinds 1976 verbonden aan de Olympische Spelen, na een voorzichtige kennismaking in 1968. McDonald's begon als partner van het Amerikaans Olympisch Comité (USOC) en is sinds 1996 partner van het IOC.