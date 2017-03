Istomin tweede deelnemer aan Melkhuisje Masters

Istomin maakte begin dit jaar bij de Australian Open veel indruk. Hij sloeg in de tweede ronde de Servische favoriet Novak Djokovic, zesvoudig winnaar, in vijf sets naar huis na een 1-2 achterstand in sets. De Oezbeek is momenteel de nummer 69 van de wereld. In 2012 kende hij met de 33e plaats zijn hoogste positie.