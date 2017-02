Jaarkalender darts

23 februari: Premier League in Brighton, speelronde 4

25 februari: Players Championship 1 in Barnsley

26 februari: Players Championship 2 in Barnsley

MAART

2 maart: Premier League in Exeter, speelronde 5

3, 4 en 5 maart: UK Open in Minehead

9 maart: Premier League in Glasgow, speelronde 6

11 maart: Players Championship 3 in Barnsley

12 maart: Players Championship 4 in Barnsley

16 maart: Premier League in Rotterdam, speelronde 7

23 maart: Premier League in Manchester, speelronde 8

24, 25 en 26 maart: European Tour 1 in Hildesheim

25 en 26 maart: Challenge Tour 1 + 2 + 3 + 4

30 maart: Premier League in Cardiff, speelronde 9

APRIL

1 april: Players Championship 5 in Milton Keynes

2 april: Players Championship 6 in Milton Keynes

6 april: Premier League in Dublin, speelronde 10

8 april: Players Championship 7 in Barnsley

9 april: Players Championship 8 in Barnsley

13 april: Premier League in Liverpool, speelronde 11

15, 16 en 17 april: European Tour 2 in Jena

15 en 16 april: Challenge Tour 5 + 6 + 7 + 8 in Barnsley

20 april: Premier League in Belfast, speelronde 12

21, 22 en 23 april: European Tour 3 in Saarbrücken

27 april: Premier League in Birmingham, speelronde 13

29 april: Players Championship 9 in Wigan

30 april: Players Championship 10 in Wigan

MEI

4 mei: Premier League in Sheffield, speelronde 14

5, 6 en 7 mei: European Tour 4 in Sindelfingen

11 mei: Premier League in Aberdeen, speelronde 15

12, 13 en 14 mei: European Tour 5 in Gibraltar

13 en 14 mei: Challenge Tour 9 + 10 + 11 + 12 in Milton Keynes

18 mei: Premier League, play-offs in Londen

20 mei: Players Championship 11 in Milton Keynes

21 mei: Players Championship 12 in Milton Keynes

27 en 28 mei: Development Tour 9 + 10 + 11 + 12 in Hildesheim

JUNI

1 tm 4 juni: World Cup of Darts in Frankfurt

9, 10 en 11 juni: European Tour 6 in Hamburg

10 en 11 juni: Challenge Tour 13 + 14 + 15 + 16 in Milton Keynes

17 juni: Players Championship 13 in Wigan

18 juni: Players Championship 14 in Wigan

23, 24 en 25 juni: European Tour 7 in Wenen

JULI

30 juni, 1 en 2 juli: European Tour 8 in Leverkusen

8 juli: Players Championship 15 in Barnsley

9 juli: Players Championship 16 in Barnsley

22 tm 30 juli: World Matchplay in Blackpool

AUGUSTUS

5 augustus: Players Championship 17 in Barnsley

6 augustus: Players Championship 18 in Barnsley

SEPTEMBER

1, 2 en 3 september: European Tour 9 in Maastricht

8, 9 en 10 september: European Tour 10 in Mannheim

9 en 10 september: Challenge Tour 17 + 18 + 19 + 20 in Wigan

16 en 17 september: Champions League of Darts in Cardiff

22, 23 en 24 september: European Tour 11 in Riesa

29 september: Players Championship 19 in Dublin

30 september: Players Championship 20 in Dublin

OKTOBER

1 tm 7 oktober: World Grand Prix in Dublin

13, 14 en 15 oktober: European Tour 12 in Goettingen

21 oktober: Players Championship 21 in Barnsley

22 oktober: Players Championship 22 in Barnsley

26 tm 29 okt: European Championship in Hasselt

NOVEMBER

11 tm 19 november: Grand Slam of Darts in Wolverhampton

24, 25 en 26 november: Players Championship Finals in Minehead

26 november: World Youth Championship Finale in Minehead

DECEMBER