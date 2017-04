Jarige Sjarapova staat voor rentree na 15 maanden schorsing

Op 26 april is het eindelijk zo ver. Dan mag Maria Sjarapova voor het eerst sinds de Australian Open van 2016 weer een tennisbaan betreden voor een officieel duel. Haar status zal op het gravel van Stuttgart anders zijn dan ze gewend was. De vijfvoudig Grand Slam-winnares heeft een wildcard gekregen. Nodig omdat al haar punten op de wereldranglijst zijn komen te vervallen. Ze voldoet immers niet aan de regel van ten minste drie toernooiresultaten in de laatste twaalf maanden. Bovendien mag ze pas op de derde toernooidag in actie komen omdat pas dan haar schorsing officieel afloopt.



Waar ging het mis voor een van de meest succesvolle tennissters van de afgelopen jaren die alle Grand Slam-toernooien al eens op haar naam schreef? Iets wat sinds Steffi Graf alleen Serena Williams ook is gelukt. Zelf geeft Sjarapova aan dat ze meldonium al sinds 2004 gebruikt. ,,Nadat ik Wimbledon had gewonnen was ik telkens moe en ziekig,’’ verklaart ze in een openhartig interview met The Times. ,,Een dokter uit Moskou ontdekte dat ik een afwijking had aan mijn hart en gaf me Mildronate (een merknaam van meldonium red.).’’



Omdat de Russische meldonium alleen kende onder de naam Mildronate maakte ze zich geen enkele zorgen toen de dopingautoriteit WADA aankondigde de drug op de dopinglijst te zetten in december 2015. ,,Ik wist niet wat meldonium was, ik moest het googelen.’’ De schok was naar eigen zeggen dan ook groot toen er in januari 2016 een brief van de tennisfederatie op de mat viel. Sjarapova was tijdens de Australian Open positief getest op meldonium. Ze werd in eerste instantie voor twee jaar geschorst. Die straf werd teruggebracht naar vijftien maanden. De schorsing ging met terugwerkende kracht in op 26 januari 2016, de dag waarop Sjarapova de positieve test afleverde.



Nu wil de Russische de zwarte bladzijde uit haar carrière achter zich laten en vooral haar racket laten spreken. Te beginnen in Stuttgart en daarna in Madrid en Rome waar ze ook op een wildcard kon rekenen. ,,Ik heb mijn straf uitgezeten,’’ aldus Sjarapova tegen het Franse dagblad Le Parisien. ,,Is er dan nog een reden om mij te blijven straffen? Volgens mij niet.’’



De voormalige nummer één van de wereldranglijst haalde daarmee uit naar criticasters die het niet eens waren met haar wildcard. ,,Ik vind dat je op eigen kracht jezelf weer omhoog moet werken. Maar de meerderheid van de toernooien doet toch dat wat het beste is voor hun evenement. Als ze vinden dat de grote namen voor een betere kaartverkoop zorgen, zullen ze dat zeker doen," liet de nummer één van de wereld bij de mannen, Andy Murray bijvoorbeeld optekenen in The Times. En ook van vrouwelijke speelsters kwam kritiek. ,,Het is heel discutabel dat ze mag meedoen in Stuttgart. Ik vind het van weinig respect getuigen tegenover de andere tennissters en de WTA", aldus Caroline Wozniacki tegen de BBC.