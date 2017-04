Jepkosgei loopt vier wereldrecords ineen

Joyciline Jepkosgei heeft vandaag voor een uniek kwartet gezorgd. De Keniaanse atlete liep in de halve marathon van Praag vier wereldrecords in één race.

Niet alleen haar winnende eindtijd van 1 uur, 4 minuten en 52 seconden was sneller dan ooit, ook de doorkomsten op 10 en 15 en 20 kilometer van de 23-jarige hardloopster waren niet eerder gelopen in een wegwedstrijd.

Jepkosgei vloog in Praag bijkans over de straatstenen. Ze passeerde het 10 kilometerpunt in 30.05 minuten, sneller dan het wereldrecord van Paula Radcliffe uit 2003, dat op 30.21 stond. De Keniaanse denderde door en noteerde na 15 kilometer een tijd van 45.37, ruim onder de recordtijd van 46.14 uit 2015 van landgenote Florence Kiplagat.

Vervolgens noteerde ze na 20 kilometer 1.01.25, waarmee ze onder de 1.01.40 van Peres Jepchirchir bleef. Die Keniaanse atlete liep dat op 10 februari van dit jaar in de halve marathon van Ras Al-Khaimah. Met haar eindtijd over 21,1 kilometer van 1.04.52 in Praag was Jepkosgei veertien tellen sneller dan Jepchirchir, die in Ras Al-Khaimah was uitgekomen op 1.05.06.

De wedstrijd in Praag was een gemengde, met mannen en vrouwen door elkaar. Bij de mannen ging het ook hard in Praag. De Ethiopiër Tamirat Tola won in 59.37. Er bestaat ook een wereldrecord op de halve marathon in een race met alleen vrouwen aan de start. Dat record is nog altijd in handen van Lornah Kiplagat. De Nederlandse liep in 2007 in het Italiaanse Udine 1.06.25.