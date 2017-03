Johnson zegeviert ook in Austin

De 32-jarige Amerikaan versloeg zondag in de finale van het met bijna 10 miljoen dollar gedoteerde toptoernooi uit de World Golf Championships de Spanjaard Jon Rahm.



Johnson nam op de derde hole een voorsprong en stond na acht holes zelfs met vijf punten voor. Rahm kwam daarna op stoom en wist zijn achterstand steeds verder terug te brengen. Op de laatste twee holes hielden beide golfers elkaar echter in evenwicht, zodat Johnson weer een grote overwinning kon vieren. De aanvoerder van de wereldranglijst speelde afgelopen week 112 holes in Texas en stond geen enkele keer op achterstand.



Johnson heeft nu alle vier WGC-toernooien, de grootste evenementen na de majors, een keer gewonnen. Hij begint volgende week als topfavoriet aan de Masters op Augusta. De golfer uit South Carolina gaat daar voor zijn tweede majorzege, nadat hij afgelopen jaar de US Open had gewonnen.