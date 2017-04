Judoka Bergstra onderuit in tweede ronde EK

Bergstra was de enige Nederlandse die op de openingsdag van de Europese titelstrijd in de Poolse hoofdstad in actie kwam. Ze was op van de zenuwen, meldde ze na haar uitschakeling op de website van Judo Bond Nederland.



,,Het is m'n eerste EK. Het is hartstikke logisch dat er zenuwen bij komen kijken. De hele aanloop had ik er heel veel zin in, maar aan het einde van de warming-up sloegen de zenuwen er volledig in. Op de mat uitte zich dat in machteloosheid. Ik judode te laf, te afwachtend. Mijn sterkste punt is scoren, maar daar kwam ik niet aan toe. Teleurstellend'', zei de 23-jarige Bergstra.