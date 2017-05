Jurickson Profar moet stapje terugdoen

Profar is van de Major League teruggezet naar het Triple A-team Round Rock Express. De 24-jarige international kon in de eerste maand van de competitie te weinig indruk maken. Profar maakte in 2016 na een absentie van twee jaar door blessureleed zijn rentree in de Major League. Hij slaagde er echter niet om een vaste kracht te worden bij de Rangers.



Profar vervulde in maart van dit jaar nog een opvallende rol bij Oranje in de verloren halve finale tegen Puerto Rico (3-4) bij de World Baseball Classic in Los Angeles. Hij wist de bal in zijn eerste slagbeurt direct te raken. Profar vierde dat uitbundig, maar vergat zijn voet op het honk te zetten en werd na een aangooi van de scherpe catcher Yadier Molina alsnog uitgetikt. ,,Het was onacceptabel dat Profar zo een honkslag vierde'', merkte bondscoach Hensley Meulens na afloop kritisch op.