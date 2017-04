Kamminga pakt WK-ticket bij Swim Cup

Valverde sterkste in bergrit in Ronde van Baskenland

19:39 Alejandro Valverde heeft de vijfde én voorlaatste etappe van de Rondee van Baskenland gewonnen. De renner van Movistar was bergop de sterkste in Eibar, na een pittige rit over bijna 140 kilometer met zes beklimmingen, waarvan drie van de eerste categorie.