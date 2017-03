Kenianen pakken goud en zilver bij WK veldlopen

Sinds de heerschappij van de Ethiopiër Kenenisa Bekele, die van 2002 tot en met 2006 de beste was, is Kamworor de eerste die het lukt zijn titel te prolongeren.

Bij de vrouwen was Kenia een klasse apart. Irene Cheptai was in 31.57 minuten de snelste voor haar landgenoten Alice Nawowuna en Lilian Rengeruk. Ook de plaatsen vier tot en met zes gingen naar een Keniaanse atlete, onder wie titelverdedigster Agnes Tirop die vijfde werd. Zesde werd de door Bram Som gecoachte Faith Kipyegon. Zevende werd Ruth Jebet uit Bahrein, maar zij is ook geboren in Kenia.