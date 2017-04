Kerber pas na drie sets langs Sciavone

,,Ik had moeite mijn ritme te vinden in de eerste set, maar dat kwam vooral omdat Francesca zo goed speelde. In de tweede set begon het te lopen'', zei de 29-jarige Duitse, die het tweede bedrijf in vijftien minuten afrondde. Schiavone, bezig aan haar laatste jaar op de proftour WTA, stribbelde in de derde set wel tegen, maar de snoeiharde en goed geplaatste forehands van Kerber waren haar uiteindelijk te veel.