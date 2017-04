Kerber raakt nummer 1-positie kwijt door verplaatsing toernooi

Het evenement in de Duitse stad is een week verplaatst en dat zorgt ervoor dat Kerber aan kop van de wereldranglijst moet plaatsmaken voor Williams, al kan ze die positie snel weer heroveren.

Als de 29-jarige Duitse op het gravel in Stuttgart de halve finales haalt, verdient ze genoeg punten om een week later weer op één te komen. Kerber moest de koppositie van de wereldranglijst eerder dit jaar ook al even afstaan aan Serena Williams, maar heroverde die al snel weer omdat de 35-jarige Amerikaanse vanwege een knieblessure sinds de Australian Open niet meer in actie is gekomen.