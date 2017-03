Kerber rekent af met vriendin Petkovic op Indian Wells

Kerkhove verovert dubbeltitel in Zhuhai

19:04 Lesley Kerkhove heeft op het ITF-toernooi in de Chinese stad Zhuhai de titel in het dubbelspel veroverd. De 25-jarige Nederlandse was met haar Wit-Russische dubbelpartner Lidzia Marozava te sterk (6-4, 6-2) voor de zussen Lioedmila en Nadia Kitsjenok uit Oekraïne, die als eerste waren geplaatst.