Kerber terug aan kop wereldranglijst: 'Nieuwe uitdaging'

Dat betekent dat de 23-voudig grandslamkampioene haar eerste plek weer moet afstaan aan Kerber. Dat gebeurde vorig jaar ook al na de US Open, maar Williams heroverde de koppositie door in januari de Australian Open te winnen. ,,Ik kan Serena alleen maar het beste toewensen en hoop dat ze snel terugkeert'', zei Kerber. ,,Maar het zou kunnen dat ze tot aan Roland Garros niet meer speelt.''

Kerber kon dit jaar nog weinig indruk maken, al haalde ze onlangs in Dubai wel de halve finales. De Duitse hield knieklachten over aan dat toernooi. ,,Maar mijn knie is nu weer in orde.''