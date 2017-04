Kerber treft Pavlioetsjenkova in finale Monterrey

Valverde pakt eindzege in Baskenland, ritwinst Roglic

8 april Primos Roglic heeft LottoNL-Jumbo de tweede dagzege bezorgd in de Ronde van het Baskenland. De 27-jarige Sloveen, die eerder deze week al de vierde etappe op zijn naam schreef, was de beste in de afsluitende tijdrit in en rondom Eibar.