Kerkhove bereikt hoofdtoernooi in Monterrey

Van Baarle rekent op kopmanschap in Roubaix

3 april Dylan van Baarle verwacht dat hij zondag de kopman van Cannondale is in Parijs-Roubaix. Normaal gesproken zou die rol zijn weggelegd voor Sep Vanmarcke, maar de Belg kwam in de Ronde van Vlaanderen hard ten val. ,,Hij heeft zijn pink gebroken en zit onder de schaafwonden", weet Van Baarle, die gisteren vierde werd. ,,Ik denk dat hij zondag niet zal starten."