Kerkhove naar tweede ronde in Maleisië

De Nederlandse wist in de eerste game van de wedstrijd direct door de service van Mertens te gaan, waarna beiden al hun opslaggames binnenhaalden.



In de tweede set ging het gelijk op. Er waren breaks over en weer, maar Kerkhove trok na een tiebreak (7-4) aan het langste eind.



Kerkhove is de nummer 194 van de wereld. Mertens is de nummer 80 en won eerder dit jaar nog van Kiki Bertens. In de tweede ronde treft de Nederlandse de winnares van de wedstrijd tussen de Oezbeekse Sabina Sharipova en Su-Wei Hsieh uit Taipei.