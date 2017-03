Kimberley Bos zet eerste stap richting Winterspelen

De Russin Elena Nikitina was slecht vijf honderdsten sneller dan Bos, die voor het eerst in haar carrière op het podium belandde van een wereldbekerwedstrijd. De 23-jarige Bos stelde vorige maand bij de WK in Königssee nog iets teleur met de veertiende plaats, maar bewees met haar prestatie in Pyeongchang dat ze goed op weg is richting de Winterspelen, die over elf maanden plaatshebben in Zuid-Korea.



De Duitse Lölling pakte met haar zege in de slotwedstrijd ook de wereldbeker. Bos eindigde als twaalfde.