Klaasen baalt van polsblessure die hem blijft hinderen

,,Ik kan steeds vijf of zes legjes voluit gooien, dan krijg ik weer last van die ontstoken pezen en vallen de pijlen vaak net onder de triple 20'', aldus Klaasen, die voor het eerst sinds 2009 weer mee mag doen aan de Premier League. ,,Ik heb al drie keer een spuit in mijn pols gehad, maar dat helpt niet genoeg. Eigenlijk moet ik een tijdje rust nemen, maar dat kan in deze periode niet. Als het over ruim twee maanden nog niet over is, dan gaan ze opereren. Het herstel zal dan zo'n twee dagen duren, dat is te overzien.''