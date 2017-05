KNVB stelt ontknoping zaalvoetbalcompetitie uit

Van As wil 'de touwtjes laten vieren' na hockeypensioen

3 mei Ze schoof de beslissing onbewust steeds verder voor zich uit. Diep van binnen wist Naomi van As (33): het is mooi geweest. En nu moest ze ook met het nieuws naar buiten. Zondag, als Laren tegen Amsterdam speelt, kan het namelijk haar laatste wedstrijd ooit zijn. ,,Al is het een understatement om te zeggen dat ik een ander einde in gedachten had.''